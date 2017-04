How To Dress Well’den “Our First 100 Days” albümü için yeni şarkı

Geçtiğimiz yıl Care isimli dördüncü stüdyo albümünü yayınlayan Amerikalı müzisyen Tom Krell’in solo projesi How To Dress Well, yeni şarkısı “Strong Enuff”la karşımızda.

Ambient, pop, R&B ve electronica gibi estetikleri tek potada eriten How To Dress Well, Donald Trump’ın göreve gelişinin ilk 100 gününde yayınlanacak 100 farklı şarkıyla tamamlanacak Our First 100 Days isimli protest toplamanın 94. şarkısını yayınladı. Toplamadan elde edilecek gelirler LGBTİ ve göçmen toplumların haklarını savunan çeşitli oluşumlara bağışlanacak.

Şimdiye dek Angel Olsen, Suuns, Toro Y Moi, Here We Go Magic ve Jens Lekman gibi isimlerin şarkılarıyla katıldığı Our First 100 Days‘in How To Dress Well imzalı en yeni şarkısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Albümde yer alan diğer parçalar içinse buraya tıklamanız yeterli.