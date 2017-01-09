Hulu’da yayınlanacak gerilim dizisi “The Handmaid’s Tale”den ilk görüntüler

Margaret Atwood’un aynı izimli romanından dizi olarak uyarlanan The Handmaid’s Tale, nisan ayında 10 bölümlük ilk sezonuyla Hulu’da yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Elizabeth Moss, Joseph Fiennes ve Yvonne Strahovski’nin yer aldığı diziden epey gergin bir teaser paylaşıldı.

26 Nisan’da yayınlanacak olan dizi, distopik bir gelecekte geçiyor. Bir komutanın kölesi olan ve onun için dünyaya çocuk getirmekle yükümlü olan bir kadını merkezine alan dizi, totaliter bir yönetim anlayışının gelişiyle birlikte toplumda gerçekleşen değişikliklere de değinecek.

Çekimleri Kanada’da yapılan diziden yayınlanan ilk teaser aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.