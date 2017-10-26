Huzurlarınızda 2. Harvest Festival rehberi

Yarın Küçükçiftlik Park’ta 13:00’te kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2. Harvest Festival için hazırladığımız saat saat rehberimize buyurun.

Yılın son açık hava festivali olan 2. Harvest Festival için geri sayım sona eriyor. Yarın tüm Küçükçiftlik Park’ın çimlerle kaplanacağı ve ziyaretçilere nefis bir festival deneyimi yaşatacak olan Harvest Festival’da iki ayrı sahnede birçok yerli ve yabancı isim sahne alacak. Jungle’ın headliner’ı olduğu festivalde Kovacs, Max The Sax ve Flört ana sahnede; Palmiyeler, Sattas, Alpman ve The Ringo Jets ise Bahçe sahnesinde izlenebiliyor. Yarın gerçekleşecek konserlerin saat saat programını aşağıdan görebilirsiniz.

Festivalde gün boyunca gerçekleşecek olan atölyelerde birçok doğal ürünü deneyimleme ve yaratıcılığınızı geliştirme şansını yakalayacaksınız. Mum yapım atölyesinden doğal sabunlara kadar çeşitli atölyelere ücretsiz olarak katılabileceğiniz Harvest Festival’ın atölye programını aşağıdan görebilirsiniz.

Aynı zamanda vegan ve vejeteryan kültürüne dair söyleşilerin gerçekleşeceği Harvest Festival’da birçok önemli üretici ve konuşmacı da permakültür ve dahası üzerine sohbet edecek. Gün boyu sürecek olan söyleşilerin saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2. Harvest Festival’a bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.