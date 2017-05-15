Huzurlarınızda 70. Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmlerin nefis posterleri

Bu çarşamba başlayacak olan 70. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasından ve yan bölümlerinden merakla beklenen filmlere ait posterler çıkmaya başladı.

Haneke’den Fatih Akın’a, Sofia Coppola’dan Todd Haynes’e, François Ozon’dan Bong Joon-ho’ya birbirinden ünlü yönetmenlerin Ana Yarışma’da yer alan son filmleri ile festivalin Belirli Bir Bakış, Yönetmenlerin On Beş Günü, Eleştirmenler Haftası ve Yarışma Dışı gibi bölümlerde izleyiciler ile buluşacak olan filmlere ait pek nefis afişleri aşağıdan görebilirsiniz.