Huzurlarınızda hayali anime “Game Of Thrones” jeneriği

Sekizinci ve son sezonuyla 2019 yılında geri dönecek olan Game Of Thrones‘un bir tür anime uyarlamasını hayal eden Fransız Youtuber Malec, hayali uyarlama için bir jenerik hazırladı.

Dizinin ana karakterleriyle birlikte, müziğini de anime formatına uyarlayan Malec, tek kelimeyle harika bir iş çıkarmış. Game Of Thrones‘un yeni sezonu için uzunca sürecek geri sayımımız devam ederken, bu tür bir uyarlama izlemek hiç de fena olmazdı. Şimdilik yalnızca bir dakika uzunluğundaki Malec imzalı video ile yetineceğiz!