Huzurlarınızda “Logan” fragmanının LEGO versiyonu

Hugh Jackman’ın son kez Wolverine karakterini canlandıracağı film olan Logan, birçok çizgi roman tutkununun önümüzdeki yıl vizyona girecek yapımlar arasında en çok heyecan duyduğu film. Logan‘ın depresif ve merak uyandıran ilk fragmanı, thebrickranger tarafından LEGO’larla yeniden yaratıldı.

Filmin orijinal fragmanında olduğu gibi, Johnny Cash’in Nine Inch Nails yorumu “Hurt”ün kullanıldığı LEGO “Logan” fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir. thebrickranger ekibinin yalnızca LEGO’ları kullanarak yaptıkları seriler ve diğer fragman uyarlamalarına da buradan ulaşabilirsiniz.