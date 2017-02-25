Huzurlarınızda yeni Da Poet albümü: “Beat Tape 2”

11 Mart’ta Babylon’da gerçekleşecek Demonation Festivali’nde de sahnede olacak Da Poet’in Tektosag etiketli yeni albümü Beat Tape 2, dijital platformlar üzerinden dün itibariyle yayınlandı.

İlkini 2013’te Tektosag etiketiyle yayınladığı Beat Tape 1 albümünün ardından yine bol konuklu bir albümle karşımızda olmaya hazırlanan Da Poet, geri sayım yaptığı albümünü sonunda dün itibariyle paylaştı. 24 Şubat itibaren Tektosag etiketiyle müzikseverler ile buluşan yeni Da Poet albümü Beat Tape 2, hem dijital olarak hem de plak formatıyla karşımızda. Gantz, Ahu, Grup Ses, Gökalp K ve Othermxn’ın konuk olduğu albümün kapak görselini sokak sanatçısı Canavar, grafik tasarımını ise Bora Başkan tarafından hazırlandı. 12 inç plak formatında yayınlanan Beat Tape 2 albümünü buraya tıklayarak satın alabilir, Spotify üzerinden buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

11 Mart’ta Babylon’da canlı performansını izleyebileceğiniz Da Poet’in yeni albümünden kayıtların yer aldığı 707 State imzalı teaser videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.