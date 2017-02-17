Huzurlarınızda yeni Jakuzi şarkısı: “Geriye Dönemiyor”

Önümüzdeki ay Berlinli plak şirketi City Slang’den yayınlanacak olan albümleri için geri sayım yapan Jakuzi, albümde yer alacak yeni şarkılardan “Geriye Dönemiyor”u yayınladı.

İstanbul dışındaki ilk konserlerini Haziran ayında Londra’da verecek olan Jakuzi, City Slang etiketiyle yayınlayacağı Fantezi Müzik albümünde yer alacak dört yeni şarkıyı de henüz paylaşmamıştı. 26 Mart’ta toplam 11 parçayla yayınlanacak olan albümde yer alacak “Geriye Dönemiyor” ismini taşıyan parça Youtube üzerinden yayınlandı.