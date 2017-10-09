Huzurlarınızda yeni “Justice League” fragmanı

Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg karakterlerini bir araya getiren yeni DC filmi Justice League‘den bir fragman daha geldi.

Filmin çekimlerinin büyük kısmını yapan fakat sonrasında kızının beklenmedik ölümünün ardından projeden ayrılan Zack Snyder’ın yerini Joss Whedon’un aldığı Justice League, yılın en çok beklenen çizgi roman uyarlamalarının başında geliyor. 17 Kasım’da gösterime girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Gal Gadot, J.K. Simmons, Jason Momoa, Robin Wright, Ezra Miller ve Jeremy Irons gibi isimler bulunuyor.

New York Comic Con’da görücüye çıkan ve filmden aksiyon dolu sahnelerden kesitler sunan yeni Justice League fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.