Huzurlarınızda yeni Mark Lanegan şarkısı: “Nocturne”

Grunge akımının en önemli figürlerinden biri olan Mark Lanegan, üç yıllık aranın ardından yeni bir solo albüm yayınlıyor. Nisan ayında yayınlanacak Gargoyle isimli albümden ilk single dinlemeye açıldı.

Heavenly Recordings etiketiyle yayınlanacak olan Gargoyle, 10 şarkıdan oluşuyor. Albümün ilk single’ı olan “Nocturne”, bir önceki Lanegan albümü Phantom Radio‘ya nazaran daha kaotik bir atmosfer sunuyor. Gargoyle‘un ilk single’ını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.



28 Nisan’da yayınlanacak albümün ardından Avrupa’da kapsamlı bir turne yapacak olan Lanegan’ın konser tarihleri de açıklandı Bir kısmı Duke Garwood eşliğinde gerçekleşecek konserin takvimini de aşağıdaki posterde görebilirsiniz.