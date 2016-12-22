Huzurlarınızda yeni ozoyo klibi: “Where To Go”

wanderlust ismini taşıyan yeni ozoyo EP’si Threefinger Records etiketiyle 30 Aralık’ta yayınlanıyor. EP’de yer alacak Wun Two düeti “Where To Go” için çekilen klip de görücüye çıktı.

Yerli hip hop sahnesinin dikkat çeken prodüktörlerinden biri olan ozoyo, EP’den yayınladığı ilk single olan “Where To Go”nun klibi için Dalai Limba ile birlikte çalışmış. Berlin ve İstanbul’da yapılmış çekimlerin bir araya getirilmesiyle oluşan klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Sınırlı sayıda plak baskısıyla satışta olacak EP’nin ön siparişi için de buraya tıklamanız yeterli.