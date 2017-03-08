Huzurlarınızda yeni Pitohui klibi: “Vatoz”

Geçtiğimiz yıl Domuz Records etiketiyle yayınladıkları Enspektör EP’leri ile karşımızda olan Pitohui, “Vatoz” parçası için hazırladıkları animasyon klibi paylaştı.

Barkın Engin, Cem Kayıran, Yankı Bıçakçı ve Toll Tres’ten oluşan Pitohui, sessizliklerini bozdukları yeni kliplerini son EP’lerinde yer alan “Vatoz” parçası için hazırladı. Animasyon video, Cem Kayıran ve illüstrasyon/animasyon sanatçısı Tolga Tarhan’ın bir araya gelerek kurdukları kreatif kolektif RANTAR imzası taşıyor. Enspektör EP‘sinin kapanışını yapan parça “Vatoz”un klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.