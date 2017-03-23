Huzurlarınızda yeni Run The Jewels klibi: “Legend Has It”

2016’nın son haftasında üçüncü stüdyo albümünü yayınlayan El-P ve Killer Mike’ın güç birliği Run The Jewels, albümün en akılda kalıcı şarkılarından biri olan “Legend Has It” için çekilen klibiyle karşımızda.

Hapishanelerdeki popülasyonun, geride kalan yıllarda dünya genelinde artışına dikkat çeken klibin yönetmenliğini daha önce de grupla birlikte çalışan Brian Beletic üstleniyor. Kliple ilgili yaptığı açıklamada, “Legend Has It” klibinin ‘Masum olduğu ispatlanana kadar herkes suçludur’ algısını temalaştırdığını dile getiriyor.

Yeni klibini Facebook hesabından yayınlayan ikili, yakında daha fazla klibin de yolda olduğunu müjdeledi.