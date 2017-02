Huzurlarınızda yeni Temples klibi: “Strange Or Be Forgotten”

İngiliz psikedelik rock grubu Temples, 3 Mart’ta yeni bir albüm yayınlıyor. Heavenly ve Fat Possum ortaklığıyla yayınlanacak Volcano isimli albümde yer alacak “Strange Or Be Forgotten” parçasının klibi yayınlandı.

Grubun kendi ev stüdyosunda kaydettiği albümün prodüksiyonu da grubun solisti ve gitaristi olan James Bagshaw imzası taşıyor. Albümün geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan ikinci single’ı olan “Strange Or Be Forgotten”, on iki şarkıdan oluşacak yeni Temples albümünün kapanış şarkısı.

Daha önce Willie J Healey ve Meadowlark gibi isimler için klipler çeken James Beale’in yönetmenliğini üstlendiği “Strange Or Be Forgotten” klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.