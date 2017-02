Huzurlarınızda yeni The Jesus and Mary Chain şarkısı: “Always Sad”

18 yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlama hazırlığında olan kült grup The Jesus and Mary Chain, Damage and Joy adını taşıyan albümünden ikinci şarkıyı da yayınladı.

Bernadette Denning’in vokalleriyle ekibe eşlik ettiği yeni şarkı “Always Sad” adını taşıyor. Alternatif rock’ın birçok alt türünün şekillenmesinde önemli bir rolü olan İskoç grubun Damage and Joy isimli yeni albümü 24 Mart’ta yayınlanacak. Daha önce U2, The Orb ve The Verve gibi isimlerin albümlerinin prodüktörlüğünü üstlenen Youth’un baslarını çaldığı ve prodüktörü olduğu yeni The Jesus and Mary Chain albümü, grubun diskografisinin yedinci albümü olacak.

Albümün ikinci single’ı “Always Sad”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.