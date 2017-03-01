Huzurlarınızda yeni Thurston Moore şarkısı: “Cease Fire”

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da Konstrukt’la özel bir konser veren Sonic Youth gitaristi Thurston Moore, “Cease Fire” isimli yeni bir şarkıyla karşımızda.

Thurston Moore’un web sitesi üzerinden ücretsiz olarak download edilebilen şarkı, müzisyenin kısa bir açıklaması eşliğinde yayınlandı:

“Silahlar öldürmek için tasarlanmıştır ve biz şiddet karşıtı insanlar, herhangi bir insan ya da hayvanın öldürülmesine karşıyız. Bu şarkı da bütün seçme özgürlüğü içinde aşkın özgürlüğüyle alakalı. Herhangi bir silahın asla söndüremeyeceği büyük bir güç; aşk her zaman daha güçlü olacak. Silahlarınızı eritin ve komşunuzu öpün.”

Son solo albümünü 2014 yılında yayınlayan Thurston Moore’un yeni şarkısı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.