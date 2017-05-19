Huzurlarınızda yeni Vince Staples klibi: “Big Fish”

Big Fish Theory isimli yeni albümünü 23 Haziran’da yayınlayacak olan California çıkışlı hip hop sanatçısı Vince Staples, yoldaki albümden ikinci şarkıyı klibiyle birlikte yayınladı.

Şimdiye dek birçok farklı prodüktör ve hip hop sanatçısıyla ortak çalışmalara imza atan Vince Staples’ın yeni albümünde de birçok heyecan verici işbirliği olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Def Jam Recordings ve ARTium ortaklığıyla yayınlanacak albüm, genç müzisyenin ikinci stüdyo albümü olacak. Geçtiğimiz şubat ayında albümün ilk single’ı “Bagbak”ı servis eden Staples, “Big Fish” isimli yeni şarkısı için çekilen klipte köpek balıklarıyla çevrilmiş bir teknede karşımıza çıkıyor.