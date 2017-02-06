HVOB, yeni albümünün ilk single’ını yayınladı: “The Blame Game”

24-25 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan Sónar İstanbul’da sahne alacak olan Avusturyalı ikili HVOB, festivalin ilk günü yeni albümünü yayınlayacak. SILK ismini taşıyacak üçüncü HVOB albümünden ilk şarkı dinlemeye açıldı.
Grubun Mumford & Sons üyesi Winston Marshall’la birlikte hazırladığı yeni albümünün ilk şarkısı “The Blame Game” ismini taşıyor. Marshall’ın özellikle vokalleriyle farklı bir yaklaşım getirdiği HVOB müziğinin yeni albümle birlikte nereye doğru seyredeceğine dair ilk ipuçlarını barındıran “The Blame Game”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.
Albüm Tragen Records etiketiyle 24 Mart’ta yayınlanacak.