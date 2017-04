“I Am Heath Ledger” belgeselinden fragman

Brokeback Mountain, The Dark Knight ve I’m Not There gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan ve 2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger’ın hayatını konu eden bir belgesel geliyor. Spike TV’de mayıs ayında yayınlanacak belgeselden merak uyandıran bir fragman yayınlandı.

Galasını Tribeca Film Festival kapsamında yapacak olan belgesel, 17 Mayıs’ta Spike TV’de yayınlandıktan bir hafta sonra da dijital mecralarda yerini alacak. Oscar ödüllü oyuncunun çocukluğunda evde çektiği filmlerden hiç yayınlanmamış görüntülerden, unutulmaz Joker performansıyla yer aldığı The Dark Knight‘ın kamera arkasına birçok ilginç detay 90 dakikalık belgeselde karşımıza çıkacak.

Ayrıca I Am Heath Ledger belgeseli için çeşitli röportajlar veren isimler arasında Justin Vernon, Emile Hirsch, Naomi Watts, Djimon Honsou, Ben Harper ve Ang Lee gibi hem sinema hem müzik dünyasından sanatçılar bulunuyor. Ledger’ın Avustralya’dan Hollywood’a uzanan yolculuğunu konu eden belgeselden yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.