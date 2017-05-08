Iggy Pop ve Josh Homme’nin “Post Pop Depression”ı konu eden belgeselinden ilk görüntüler

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve Queens Of The Stone Age’in lideri Josh Homme’nin prodüktörlüğünü üstlendiği Iggy Pop albümü Post Pop Depression‘ın perde arkasını konu eden bir belgesel geliyor. American Valhalla ismini taşıyan belgeselden merak uyandıran bir fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan albümde ikiliye eşlik eden müzisyenler arasında diğer QOTSA üyeleri Dean Fertita ve Troy Van Leeuwen’le birlikte Arctic Monkeys davulcusu Matt Helders da bulunuyordu. Ekibin stüdyodaki kayıt ve provalarından görüntülerle birlikte hem Iggy Pop hem de Josh Homme’nin albüme dair açıklamalarının yer aldığı belgesel, ismini söz konusu albümde yer alan bir şarkıdan alıyor.

Yönetmenliğini Andreas Neumann ve Josh Homme ikilisinin üstlendiği belgeselden yayınlanan ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.