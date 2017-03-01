İhtişamlı ve ferah bir duruş: S a r a S a r a

Bant Mag. No:55’te yer alan keşiflerimizden biri, One Little Indian etiketiyle yayınladığı albümüyle radarımıza giren S a r a S a r a.

Yazı: Nazlı Dönmez – İllüstrasyon: Alpay Aksaray

Amor Fati albümüyle dikkatimizi çeken Fransız müzisyen S a r a S a r a, bu ayın en keyifli keşiflerinden. 11 Kasım’da Björk’e ait olan One Little Indian plak şirketi üzerinden yayınlanan albüm, yoğun bas ve elektronik vuruşlarla dinleyicisini hipnotik bir serüvene sürüklüyor. “Fire” ve “Sun” gibi parçalarda özellikle öne çıkan Afrika enstrümanları ve çok katmanlı vokaller, trip hop ve tekno esintileriyle, karanlık, deneysel bir dans müziğine yakınlaşan albümün sahibi S a r a S a r a’nın Vanessa Paradis’den Nick Cave’e, farklı türlerde ustalaşmış isimlerden ilham aldığını göz önünde bulundurduğunuzda, bu duruma pek de şaşırmıyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde Matthew Herbert’ın “Follow the White Rabbit” ismiyle yeniden yorumladığı “Supernova” miksi, müzisyenin eklektik tarzına bir güzelleme işlevi gördüğü gibi, gelecek işlerini daha da sabırsızlıkla beklememizi sağlıyor. Tıpkı Björk gibi büyüleyici bir ses ve taptaze bir vizyonla öne çıkan S a r a S a r a, aynı zamanda iddialı ve ihtişamlı olmasına rağmen ferah bir duruşa sahip. Takipte kalın!

Teftiş: Bu ay ne dinlesem? dosyasında yer alan dört keşif grubunu da görmek için buraya tıklayarak Bant Mag. No:55’e ulaşabilirsiniz.