İki bölümlük Miyazaki belgeseli “Never-Ending Man: Hayao Miyazaki”den ilk fragman

Japon televizyon kanalı NHK World TV tarafından yayınlanacak olan iki bölümlük Hayao Miyazaki belgeselinden ilk görüntülerin yer aldığı fragman yayınlandı.

Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden Hayao Miyazaki, son olarak Boro The Caterpillar isimli kısa filmi uzun metraja çevireceği projesi ile geri döndüğünü müjdelemiş ve hayranlarını sevindirmişti. Son dönemde çok sık karşımıza çıkmayan Miyazaki’nin, özellikle yaşamını ve çalışma dünyasının konu alacak olan iki bölümlük belgesel Never-Ending Man: Hayao Miyazaki, Japon televizyon kanalı NHK World TV tarafından yayınlanacak. 3-4 Haziran’da yayınlanacak olan ve iki bölümden oluşacak olan belgeselden ilk görüntüleri vakit kaybetmeden aşağıdan izleyebilirsiniz.