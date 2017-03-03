İkinci “Deadpool” filminin Cable karakteri için son aday: David Harbour

Stranger Things dizisinde canlandırdığı Şef Jim Hopper karakteriyle dikkat çeken David Harbour, Marvel’ın sinematik evrenine katılmak üzere. Çekimleri 1 Mayıs’ta başlayacak Deadpool 2 filminde birçok çizgi roman okurunun görmek için sabırsızca beklediği Cable karakteri için yapımcılarla görüşmelere başlayan David Harbour, şu an için bu role en yakın isim gibi görünüyor.

İlk olarak 1986 yılında Uncanny X-Men çizgi romanıyla okurların karşısına çıkan Cable, çizgi roman aleminde Deadpool’un partnerlerinden biri olarak da tanınıyor. Daha önce sayısız Deadpool çizgi romanında bir araya gelen ikilinin, sinemadaki buluşmasının müjdesi de ilk filmin sonunda verilmişti. Söz konusu karakter için ismi daha önce gündeme gelen oyuncular arasında Pierce Brosnan, Michael Shannon ve Jon Hamm bulunuyor.

Son olarak DC Comics’in yüksek prodüksiyonlu yapımlarından Suicide Squad‘da rol alan Amerikalı aktör David Harbour, bu yıl Stranger Things‘in ikinci sezonuyla birlikte Charles Birns’ün dram filmi Indifferent Woman‘da da rol alacak. Henüz vizyon tarihi bilinmeyen Deadpool 2‘nun yönetmenliğini David Leitch üstleniyor.