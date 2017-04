İkinci “Fantastic Beasts” filminin Albus Dumbledore’u Jude Law oldu

Harry Potter spin-off filmi Fantastic Beasts and Where To Find Them‘in beş filmlik bir seri olarak kurgulanacağının açıklanmasının ardından, Harry Potter filmlerinde gördüğümüz karakterlerin gençliklerini bu seride kimlerin oynayacağına dair meraklı bir bekleyiş başlamıştı. İkinci Fantastic Beasts filminde, Albus Dumbledore’un henüz Hogwarts’ın başına geçmediği dönemdeki halini canlandıracak isim Jude Law oldu.

Oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller ve Colin Farrell gibi isimlerin yer aldığı ilk filmin yönetmenliğini David Yates üstlenmişti. Yates, serinin devamı olacak dört filminde yönetmeni olacak. İlk filmin sonunda karşımıza çıkan Johnny Depp de yeni filmde Gellert Grindelwald karakterini canlandıracak.

Senaryosu J.K. Rowling tarafından yazılan filmde Jude Law’un canlandıracağı Albus Dumbledore, Harry Potter hikayelerinde 53 yıl boyunca Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nun müdürü olarak karşımıza çıkmıştı. Serinin film uyarlamalarının ilk ikisinde Richard Harris’in canlandırdığı karakteri, usta oyuncunun ölümünün ardından Michael Gambon oynamıştı. Harry Potter serisinin son iki filmindeki flashback sahnelerinde Dumbledore’un gençliğini Mr. Nobody ile tanınan İngiliz oyuncu Toby Regbo canlandırmıştı.

Fantastic Beasts and Where To Find Them 2, 2018’de vizyonda olacak.