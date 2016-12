İlk Yank albümü “I/I”, Who Are We Who We Are etiketiyle dijital platformlarda

Nekizm ve Pitohui gruplarıyla tanınan Yankı Bıçakçı, geçtiğimiz haftalarda ilk solo albümünde yer alacak “Kiraz” isimli parçasını canlı performansıyla birlikte yayınlamıştı. I/I ismini taşıyan ve 8 şarkıdan oluşan ilk Yank albümü, bugün itibariyle Who Are We Who We Are etiketiyle dijital mecralarda yerini aldı.

Bir süredir Hollanda’nın Utrecht şehrinde yaşayan Yankı Bıçakçı’nın, burada kendi başına yaptığı kayıtların miksini Daan Kandelaars, mastering’ini de Barkın Engin yaptı. Demonation Festivali No:7 kapsamında İstanbul’daki ilk konserini verecek olan Yank, önümüzdeki ay vereceği diğer konserleri de önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan, I/I isimli ilk Yank albümünü Spotify üzerinden dinleyebilir; buraya tıklayarak da iTunes üzerinden albümü satın alabilirsiniz.