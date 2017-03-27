İllüstrasyon sanatçısı Burak Şentürk’ten Green Day’in belgesel serisine özel çalışma

Spotify’ın Green Day için hazırladığı belgesel serisi için Burak Şentürk’le işbirliği yaptığı çalışmalar, gösterim öncesinde Amerika sokaklarındaki yerini aldı.

Müzik tarihindeki köklü gruplardan Green Day için Spotify’ın Landmark Documentary Series kapsamında hazırlanan dört bölümlük belgesel serisinin ilk bölümü bu hafta itibariyle Amerika ve Güney Amerika’da yayınlandı. Belgesel serisinin, bizim açımızdan en önemli detayı ise bugüne kadar birçok yerli ve yabancı projede yer alan çalışmaları ile tanıdığımız ve aynı zamanda KRÜW üyesi olan Burak Şentürk’ün de bu belgesel için hazırladığı çalışmalar oldu. Green Day’in Spotify tarafından hazırlanacak olan belgeselinin bölümlerinde yer alacak animasyonlarda kullanılacak görselleri ve posterleri hazırlayan Burak Şentürk’ün Los Angeles ve New York sokaklarında rastlayabileceğiniz çizimlerin bazılarını aşağıdan inceleyebilir, serinin teaser fragmanını da aşağıdan görebilirsiniz.