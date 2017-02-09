In Hoodies, “Frankie” parçası için hazırlanan lirik klibi yayınladı

A Lunar Manoeuvre isimli ilk albümü geçtiğimiz günlerde bağımsız plak şirketi Curious Fox Records aracılığıyla İngiltere’de plak formatında yayınlanan In Hoodies, albümün bu versiyonunda yer alan “Frankie” parçası için hazırlanan lirik klibi servis etti.

In Hoodies, 15 Şubat günü Ponza’yla birlikte Babylon sahnesinde olacak. A Lunar Manoeuvre albümünün plak baskılarının da yakında AK Müzik tarafından Türkiye’de de dağıtılacağı müjdesini de verelim.

Gentlemen Visuals tarafından hazırlanan “Frankie”nin lirik klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

A Lunar Manoeuvre, Bant Mag.’ın Yerli sahnede 2016’nın en iyi 30 albümü listesinde de yer alıyor. Söz konusu listeye buradan ulaşabilirsiniz.