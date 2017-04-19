In Hoodies, Tunç Çakır, Palmiyeler ve nicesi, Record Store Day şerefine Kontra Plak’ta

22 Nisan’da tüm dünyada hem özel albüm ve single yayınları hem de plak dükkanlarında gerçekleşecek etkinliklerle kutlanacak olan Record Store Day (Plak Dükkanları Günü) şerefine, Kontra Plak’ta heyecan verici bir program dinleyicilerle buluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da söz konusu günü konserler ve DJ setlerle bir kutlamaya çeviren Kontra Plak, bu yıl In Hoodies, Palmiyeler, Tunç Çakır, Barış Demirel, Hiccup, DJ Yakuza ve Da Poet gibi isimleri bir araya getiriyor. 22 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek etkinliğin detaylarına buradan ulaşabilir; çalacak isimleri ve saatlerini de aşağıda görebilirsiniz.

14:30 BARIŞ DEMİREL





15:30 TUNÇ ÇAKIR

16.15 DJ YAKUZA

17:30 HICCUP

18:30 IN HOODIES

19:45 PALMİYELER

20:45 DA POET

21:30 FASİTDAİRE (DJ SET)