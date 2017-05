In Hoodies’in Chronicles* sergisi, genişletilmiş haliyle bu çarşamba Zor’da açılıyor

Yerli sahnenin kolektif işler yapması ile tanınan isimlerinden In Hoodies, geçtiğimiz kasım ayında A Lunar Manoeuvre albümü için birçok farklı disiplinde üretim yapan sanatçının yer aldığı Chronicles* sergisi ile karşımızda olmuştu. Chronicles*’ın genişletilmiş versiyonu 24 Mayıs Çarşamba akşamı Zor’da bir kutlama konseri ile açılıyor.

In Hoodies’in ilk uzunçaları A Lunar Manoeuvre için albüm lansman konserinin yanı sıra bir de Chronicles isimli bir sergi hazırlamıştı. Birçok sanatçının albümü kendilerine göre yorumladığı ve çeşitli disiplinlerde çalışmalar ürettiği tasarımlar, bu sergi kapsamında dinleyiciler ile buluşmuştu. Sadi Güran, Ethem Onur Bilgiç, Esk Reyn, Furkan ‘Nuka’ Birgün, Alex Senna, Emir Özşahin, Mert Tugen, Murat Güzelgün ve daha birçok ismin çalışmasının yer aldığı Chronicles*, 24 Mayıs Çarşamba akşamı Zor’da açılıyor. In Hoodies’in kısa bir performansının ardından Artemis Günebakanlı’nın In Hoodies vokalisti Murat Yakupoğlu ile DJ seti ve Partapart’ın DJ setleri dinlenebilir. Sergi açılışı ve dahasıyla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.