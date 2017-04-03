Indie pop ve elektronik müziğin önemli figürleri Zorlu PSM #Studio sahnesinde

Zorlu PSM’nin en yeni sahnesi olan #Studio, heyecan verici isimleri ağırlamaya önümüzdeki haftalarda da devam edecek. 8 Nisan akşamı New Orleans çıkışlı ambient tekno ve IDM türlerini kesiştiren Telefon Tel Aviv’in sahne alacağı #Studio’da sonraki haftalarda Emily Wells ve Mt. Wolf da dinleyicilerle buluşacak.

Joshua Eustis ve Charles Cooper tarafından 1999 yılında kurulan Telefon Tel Aviv, şimdiye dek BPitch Control, Ghostly International ve Hefty gibi etiketlerle çeşitli formatlarda kayıtlar yayınladı. Charles Cooper’ın 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından geçen dört yıldan sonra Joshua Eustis yeniden müzik üretmeye ve kayıtlar yapmaya başladı. Cooper’ın ardından yaptığı kayıtları Sons of Magdalene ismiyle yayınlayan Joshua Eustis, aynı zamanda Nine Inch Nails ve Puscifer gibi grupların da kadrosunda yer alıyor. 8 Nisan akşamı #Studio’da sahne alacak Telefon Tel Aviv’den önce Demonation Festivali No:7 programında da yer alan Mind Shifter sahne alacak. Konserlerin ardından da DJ setiyle Doğu Orcan sahnede olacak. Konsere dair detaylı bilgiler burada.

Zorlu PSM #Studio sahnesinin bu ayki programının dikkat çeken bir başka ismi de Emily Wells. Amerikalı müzisyen, besteci ve yazar Wells, daha önce harika anılarla ayrıldığı İstanbullu dinleyicileriyle 20 Nisan’da bir kez daha buluşacak. Çocukluk yıllarından bu yana müzikle iç içe olan Emily Wells, ana enstrümanı keman olmasına rağmen müziğinde çok geniş bir ses yelpazesine yer veriyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Thesis and Instinct etiketiyle Promise isimli albümünü yayınlayan Wells, Deltron 3030 ve Dan The Automator gibi farklı disiplinlerden müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle de karşımıza çıktı. 20 Nisan akşamı Emily Wells’ten önce açılışı SX yapıyor olacak. Konsere dair detaylı bilgiler burada.

İngiltere müzik sahnesinin son dönemde dikkat çeken ekiplerinden Mt. Wolf, 25 Mayıs’ta #Studio sahnesinde olacak. Elektronik alt yapılar ve akustik enstrümanları harmanladıkları eğlenceli bir indie pop icra eden Mt. Wolf, şimdiye dek SXSW, The Great Escape ve Dot To Dot gibi prestijli festivallerde sahne aldı. İlk uzunçaları Aetherlight‘ı 26 Mayıs’ta yayınlayacak olan Mt. Wolf, söz konusu albümün turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak. Konserle ilgili detaylı bilgi burada.