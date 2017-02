İngiliz kaşif Percy Fawcett’ın gerçek hikayesini anlatan “The Lost City Of Z” filminden yeni fragman

Son olarak 2013 yılında The Immigrant filmiyle karşımıza çıkan James Gray’in yeni filmi The Lost City Of Z, İngiliz kaşif Percy Fawcett’ın 1920’lerde Amazonlardaki gizemli bir şehirde yaptığı yolculuğu konu ediyor. Oyuncu kadrosunda Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller ve Robert Pattinson gibi isimlerin yer aldığı filmden yeni bir fragman yayınlandı.

David Grann’ın kaleme aldığı, Fawcett’ın en popüler biyografilerinden biri olan The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon kitabından uyarlanan film, Türkiye’de 21 Nisan’da gösterime giriyor. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.