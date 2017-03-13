İngiliz müzisyen Ed Sheeran, yeni “Game Of Thrones” sezonunda rol alacak

Önümüzdeki temmuz ayında başlayacak olan yedinci Game Of Thrones sezonuna dair haberler gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncularının da katıldığı SXSW kapsamında gerçekleşen bir panelde, Grammy ödüllü müzisyen Ed Sheeran’ın yeni Game Of Thrones sezonunda konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacağı duyuruldu.

Game Of Thrones oyuncuları Maisie Williams ve Sophie Turner’la birlikte dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın katıldığı panelde, söz konusu dizinin sekizinci sezonuyla birlikte sona ereceği de açıklandı. Dizinin 2018 yılında yayınlanacak son sezonu, sadece altı bölümden oluşacak. Benioff, Maisie Williams’ın bir Ed Sheeran hayranı olduğunu ve uzun zamandır İngiliz müzisyeni diziye dahil etmek için çabaladıklarını dile getirirken, nihayet bu sene bunu gerçekleştiriyor oldukları için de mutlu olduklarını söyledi. Henüz Ed Sheeran’ın dizide nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı bilinmiyor.

Daha önce Kurt Sutter’ın yaratıcısı olduğu The Bastard Executioner isimli mini seride rol alan Ed Sheeran, geçtiğimiz yıl vizyona giren Bridget Jones’s Baby filminde de cameo yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda ÷(Divide) ismini taşıyan üçüncü stüdyo albümünü yayınlayan İngiliz müzisyenin söz konusu albümde yer alan “Shape Of You” parçasının klibini de aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.