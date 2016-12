Ironhand Records kurucusu Ercan Demirel ile ilk toplama albümü üzerine

Yerli sahnede üretim yapan ve kayıtlarını şimdiye dek dijital formatta yayınlamış olan birçok müzisyenin bir araya geldiği The New Generation of Turkish Psychedelic Volume I albümü, geçtiğimiz ay Ironhand Records etiketiyle plak formatında yayınlandı. Albümün detaylarını Ironhand Records kurucusu Ercan Demirel’den dinliyoruz.

Röportaj: Busen Dostgül

The New Generation of Turkish Psychedelic Volume I albümünün fikri nasıl, ne zaman ortaya çıktı?

90’lı yıllardan beri, bilhassa ve 60’lı ve 70’lı yılların müziklerine ilgi duyuyorum ve plak topluyorum. Fakat geçmişi bir sığınak olarak görmekten ziyade, geleceği şekillendirmek için kullanılması gerektiğini düşündüğüm için, güncel müzik sahnesini de elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Kadim dostum Cem Şeftalicioğlu’nun 9 Haziran 2016 günü söylediği “Sen şirket kurup bir toplama bassana yeni gruplarla” demesiyle fitil ateşlendi.

Peki bu albümde yer vereceğin isimlere nasıl karar verdin? Albümün seçkisi nasıl oluştu?

Beğendiğim grupları sosyal medya üzerinden takip etmeye çalışıyorum ve Soundcloud, Bandcamp, CDbaby, Amazon gibi siteler sayesinde destek olmaya çalışıyorum. Projenin başlangıç safhasında, Bandcamp, CDbaby ve Amazon üzerinden aldığım mp3’leri, Soundcloud ve Spotify’da yaptığım playlist’leri incelemeye başladım. Bir sound bütünlüğü oluşturabilmek için, plağın kısıtlı süresini de düşünerek, ön eleme yapa yapa bir tracklist oluşturdum. İlk oluşturduğum tracklist, sadece ufak bir değişiklik dışında, yayınladı. Sadece B yüzünde mastering sebebiyle milankundura ve Lopenstraat yer değiştirmek zorunda kaldı.

Gruplarla nasıl iletişime geçtin?

Grupların Facebook sayfası üzerinden bağlantıya geçtim. Hepsine buradan bir kez daha teşekkür ederim umarım proje sayesinde kendilerini geliştirebilirler ve önlerine iyi fırsatlar çıkar.

Albümün isminin The New Generation of Turkish Psychedelic Volume I olmasından dolayı devamının geleceğini düşünüyoruz. Böyle bir çalışma olacak mı?

Albümün devamının gelmesi en büyük arzumuz. O yüzden Volume I ibaresini eklemek önem verdiğimiz bir konuydu. Serinin devamı tabii biraz da maalesef satışlara bağlı olacak. Eğer masraflarımızı çıkaramazsak ve distribütörümüz olan Guerssen Records satışlardan memnun kalmazsa bu ilk ve son proje olabilir. Biz yine de olabildiğince yeni oluşumları takip ediyor ve Volume II için ön hazırlıkları sürdürüyoruz.

The New Generation of Turkish Psychedelic Volume I

A1 – Yarımada – “Profesyonel”

A2 – irtifakaybediyoruz! – “Lala’s Song”

A3 – Help! The Captain Threw Up – “Floodgate”

A4 – Balina – “Azim”

B1 – milankundura – “Ran”

B2 – Lopenstraat – “Hike”