İskoçya’nın 1980’lerdeki müzik sahnesine odaklanan bir belgesel geliyor

The Jesus and Mary Chain, Teenage Fanclub, Primal Scream gibi grupları müzik sahnesine armağan eden İskoçya’daki müzik kültürünü detaylı şekilde masaya yatıran Teenage Superstars isimli belgesel için kitle fonlama kampanyası başlatıldı.

2015 yılında bağımsız İskoç plak şirketlerinde odaklanan The Big Gold Dream belgeselini yayınlayan Grant McPhee’nin yönetmenliğini üstleneceği Teenage Superstars, özellikle 1982-1992 yılları arasında Glasgow şehrinde ortaya çıkan gruplara odaklanacak. Birçok röportaj ve arşivlik görüntülerin bir araya geleceği belgesel için başlatılan destek kampanyasında bir aylık süre içerisinde 20.000 Pound’a ulaşılması hedefleniyor.

Proje için 4 yıldır çalıştıklarını dile getiren Grant McPhee, The Big Gold Dream‘de olduğu gibi bu belgeseli de izleyicilerden gelecek destekle hayata geçirmenin çok anlamlı olacağı görüşünde. Belgesel için hazırlanan destek sayfasına buradan ulaşabilir, aşağıdaki bağlantıdan da Teenage Superstars‘ın ilk fragmanını izleyebilirsiniz.