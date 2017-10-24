Islandman’den sizi konsere hazırlayacak 5 şarkılık bir seçki

Zorlu PSM’nin Lokalize serisi kapsamında 26 Ekim Perşembe akşamı iNSANLAR’la birlikte Studio sahnesinde olacak Islandman, konsere hazırlık amaçlı beş şarkılık bir seçkiyle karşımızda.

Islandman üyelerinin Bant Mag. için seçtiği şarkılar arasında grubun yeni albümüne ismini veren “Rest In Space” şarkısı da bulunuyor. Son dönemin yerli sahnedeki en heyecan verici ekiplerinden Islandman’in iNSANLAR’la birlikte sahne alacağı geceye dair detaylara buradan ulaşabilir, konser için ısınmalara da Islandman’in seçkisiyle başlayabilirsiniz.