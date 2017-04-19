İstanbul Tiyatro Festivali, artık her yıl düzenlenecek

2002 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 2017 itibariyle artık her yıl düzenleniyor olacak.

İKSV’nin 1989 yılında ilkini gerçekleştirdiği ve sayısız oyuna, oyuncuya ve etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl kasım ayında 21. kez tiyatroseverler ile buluşacak. Bu seneki festivalde de birçok uluslararası ve ulusal oyunu izleyiciler ile buluşturacak festival, İKSV’nin yaptığı açıklamayla birlikte bundan sonra her yıl kasım ayında düzenleniyor olacak. Tam programı eylül ayında yayınlanacak ve 13-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 21. İstanbul Tiyatro Festivali ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.