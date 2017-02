İstanbul yeraltı sahnesinden isimlerin yer aldığı toplama “Istanbul Street Trash Compilation Vol​.​1” yayınlandı

El Topo, The Raws, She Past Away, Secondhand Underpants, Sülfür Ensemble ve dahasının yer aldığı toplama Çek plak şirketi Prof Sny Records etiketiyle aynı zamanda plak formatında da yayınlandı.

İstanbul yer altı sahnesinde üretimler yapan grup ve müzisyenlerin bir araya geldiği toplama albüm Istanbul Street Trash Compilation Vol.1, bu hafta itibariyle müzikseverler ile buluştu. Bandcamp üzerinden yayınlanan albümde El Topo, The Raws, She Past Away, Reptilians from Andromeda, Sülfür Ensemble, Secondhand Underpants, Rumblefish, Posteriti, Hedonistic Noise, The Young Shaven, Istanbul Ska Foundation, Tampon, Robotat ve Cemiyette Pişiyorum birer parçasıyla yer alıyor. Buraya tıklayarak detaylarına ulaşabileceğiniz albümde yer alan parçaları aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.