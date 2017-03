“It’s Always Sunny In Philedelphia” oyuncularından Glenn Howerton, önümüzdeki sezon dizide olmayabilir

On ikinci sezonu dün akşam yayınlanan bölümüyle sona eren komedi dizisi It’s Always Sunny In Philedelphia‘nın başrollerinden ve yaratıcılarından biri olan Glenn Howerton, bir sonraki sezon ekipte yer almayı düşünmediğini açıkladı.

FX’in en başarılı yapımları arasında yer alan It’s Always Sunny In Philedelphia‘nın kanalla iki sezonluk sözleşmesi bulunuyor. Dizinin on ikinci sezon final bölümünün yayınlandığı gün Uproxx’a açıklamalarda bulunan Howerton, henüz bir sonraki sezonda yer alıp almamak konusunda kesin bir karar vermediğini ama kişisel ve yaratıcı sebeplerden dolayı diziden ayrılmayı düşündüğünü dile getirdi. Bu düşüncesinin ardında dizi ekibinden herhangi biriyle olan bir anlaşmazlığın olmadığının altını çizen Howerton, yine de It’s Always Sunny In Philedelphia‘ya devam etmeye karar verebileceğini de söyleyerek açık kapı bıraktı.

Açıklamasında bu kararsızlığının dizinin bir sonraki sezonunun yayın tarihinin ileriye alınmasına sebep olabileceğini de vurgulayan Glenn Howerton’ın NBC’de yayınlanacak ve henüz ismi belli olmayan bir dizide Patton Oswalt’la birlikte rol alacağı da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.