İyisiyle kötüsüyle: Favori animasyonların canlı aksiyon uyarlamaları

Mart ayında izlediğimiz Beauty and the Beast’in ardından, aralarında Mulan, Lion King ve Guy Ritchie’nin yönetmen koltuğunda oturacağı Aladdin’in de bulunduğu birçok animasyon ve animenin canlı aksiyon uyarlamalarının yolda olduğuna ilişkin haberleri almıştık. Nisan ayında vizyonda izleyeceğimiz anime uyarlaması Ghost in the Shell’den de hareketle, favori animasyonların canlı aksiyon uyarlamalarını, iyisiyle kötüsüyle masaya yatırmakta karar kıldık.

Yazı: Zeynep Naz İnansal – İllüstrasyon: Selin Çınar

Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Manhattan’ın kanalizasyonunda yaşayan ve adlarını Rönesans dönemi ressamlarından alan Leonardo, Donatello, Michelangelo ve Raphael adlı, suçla savaşan kaplumbağaları tanımayan yoktur. İlk olarak çizgi roman formatında karşımıza çıkan ve 1987 yılında başlayan çizgi dizisiyle tüm dünyada tanınır hale gelen Teenage Mutant Ninja Turtles, yönetmen koltuğunda Steve Barron’la 1990 yılında bir canlı aksiyon filmine dönüştü. Kaplumbağaların geçmişlerini, ustaları Splinter’la ve gazeteci April O’Neil’la tanışmalarını anlatan filmin gişede de büyük bir başarıya imza attığını, hatta beş farklı devam filminin çekildiğini de ekleyelim.

Dennis the Menace (1993)

Hank Ketcham’ın çizdiği bir gazete karikatürü olarak başlayan ve o sıralarda dört yaşında olan yaramaz oğlu Dennis’ten esinlenen Dennis the Menace, önce bir çizgi diziye ardından da sinemaya uyarlandı. Oldukça zor bir çocuk olan Dennis’in ailesinin tatile gitmesi üzerine yan evdeki Wilson ailesiyle yaşadıklarını konu eden ilk film 1993 yılında çekildi. John Hughes’un yazdığı, Nick Castle’ın yönettiği filmde Dennis rolünü Mason Gamble, Bay Wilson’ı da Walter Matthau canlandırdı.

The Flintstones (1994)

Hanna-Barbera’nın Taş Devri’nde yaşayan iki ailenin maceralarını anlatan unutulmaz çizgi filmi The Flintstones da canlı aksiyon furyasından nasibini alanlardan. Kalabalık bir yazar ekibi, dev bir bütçe ve yönetmen koltuğunda Brian Levant’la çekilen film, hikâye açısından zayıf bulunup beğenilmemiş olsa da iyi bir gişe başarısına imza atmıştı. Film hakkındaki en iyi detayın John Goodman, Rick Moranis, Kyle MacLachlan, Rosie O’Donnell, Halle Barry ve Elizabeth Taylor’ın da aralarında bulunduğu iddialı oyuncu kadrosu olduğunu söyleyebiliriz.

How the Grinch Stole Christmas (2000)

How the Grinch Stole Christmas, Amerikalı ünlü çocuk kitapları yazarı Dr. Seuss’un yazdığı ve resimlerini çizdiği bir Noel hikâyesi. 1966 yılında Boris Karloff’un anlatımıyla bir Noel animasyonuna dönüşen hikâye, 2000 yılında da başrolde Jim Carrey’i izlediğimiz bir canlı aksiyon film olarak çekildi. Ron Howard’ın yönettiği film, bir kar tanesinin içindeki Whowille kasabasında yaşayan ve herkesin Noel’ini mahvetmeye çalışan Grinch’in Cindy Lou adında küçük bir kızla arkadaş olunca nasıl değiştiğini anlatıyor.

Scooby-Doo (2002)

Kendilerine Mystery Incorporated adını veren bir grup gencin, köpekleri Scooby’le beraber gizemli vakaları çözdüğü Hanna-Barbera çizgi filmi Scooby-Doo, aynı isimle 2002 yılında sinemaya uyarlandı. Fred karakterini Freddie Prinze Jr.’ın, Daphne’yi Sarah Michelle Gellar’ın ve Mondavarious adlı ana kötü karakteri Rowan Atkinson’ın canlandırdığı film, ünlü bir tatil beldesinin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. Daha sonra üç devam filmi çekilen filmin Scooby-Doo hayranları tarafından çok da beğenilmediğini söyleyebiliriz.

The Cat in the Hat (2003)

Dr. Seuss, 1957 yılında yayınlanan ve tüm dünya tarafından tanınmasına sebep olan The Cat in the Hat kitabını bir kelime listesinden uyaklı olanları bir araya getirerek yazmış. Şapkalı ve papyonlu bir kedinin iki küçük kardeşin evine gidip onları eğlendirmesini anlatan hikâye, ilk olarak müzikal bir animasyon olarak televizyona, 2003 yılında da sinemaya uyarlanmış. Kediyi canlandıran Mike Myers’a Dakota Fanning ve Alec Baldwin eşlik ediyor. Fantastik filmlerden tanıdığımız Bo Welch’in yönettiği film, gişede de iyi bir başarı elde etti.

