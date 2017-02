İzlandalı oyuncu Hera Hilmar, yeni Peter Jackson filminde rol alacak

Peter Jackson’ın senarist ve yapımcılığını; Christian Rivers’ın yönetmenliğini üstleneceği kitap uyarlaması Mortal Engines‘in başrol oyuncularından biri belli oldu. İzlandalı genç oyuncu Hera Hilmar, söz konusu filmin oyuncu kadrosuna katıldı.

Josh Hartnett’lı The Ottoman Lieutenant, Ben Rekhi imzalı fantastik gerilim The Ashram ve başrollerini Ben Kingsley’le paylaşacağı An Ordinary Man gibi filmlerde karşımıza çıkmaya hazırlanan Hera Hilmar, Philip Reeve imzalı bilim kurgu romanından sinemaya uyarlanacak filmde başrollerden birini oynayacak. Hilmar, Da Vinci’s Demons ve Leaving gibi televizyon yapımlarında sergilediği performanslarla akılda kalmıştı.

Peter Jackson’ın The Lord Of The Rings, King Kong ve Hobbit gibi ses getiren yapımlarında görüntü yönetmeni olarak yer alan Christian Rivers’ın ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olacak Mortal Engines, 2018 sonlarında vizyonda olacak. Bu arada Peter Jackson’ın The Adventures of Tintin: Prisoners of the Sun filminin yönetmenliğini üstleneceğini de hatırlatalım.