J. Hakan Dedeoğlu ve Sadi Güran’ın kitap çıktı partisi, bu çarşamba Bant Mag. Havuz / Bina’da

J. Hakan Dedeoğlu’nun kaleme aldığı, Sadi Güran’ın çizimleriyle resmettiği Tırnova 1883: Rumeli Kabusu kitabı, 31 Mayıs’ta yayınlanıyor. Kitap çıktı partisi bu çarşamba, Bant Mag. Havuz / Bina’da.

Bant Mag. ekibinden James Hakan Dedeoğlu’nun kaleme aldığı, Sadi Güran’ın çizimleriyle resmettiği, Tırnova 1883: Rumeli Kabusu, 31 Mayıs’ta Sırtlan Yayınları’ndan çıkıyor. Bunu vesile bilerek, kitabın ilk kopyalarına ulaşabileceğiniz ve bizimle birlikte kitabı kutlayabileceğiniz gecemize davetlisiniz. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kitap, 1883 yılında, Osmanlı döneminin resmi gazetesi Takvim-i Vakai’de yayımlanmış ve imparatorluğun Rumeli topraklarında yer alan Tırnova’da geçen, gerçek ve tüyler ürpertici bir olayı anlatan bir mektuptan ilham alıyor. Popüler kültür tarihinde de kendine yer edinen ve Osmanlı’da bilinen, ilk vampir/hortlak hadisesi olarak geçen bu esrarengiz olaya odaklanan kitap, mektupta anlatılanlara birebir sadık kalırken, tam olarak neler yaşanmış olabileceğini de hayal ederek anlatıyor.