Jake & Dinos Chapman’ın Arter’deki sergisi “Anlamsızlık Aleminde” ziyarete açıldı

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar arasında özellikle Hitler’e adadıkları çalışmaları ile dikkat çeken ve nam salan İngiliz Jake & Dinos Chapman, ilk kişisel sergileri Anlamsızlık Aleminde ile aynı zamanda Türkiye’de ilk kez Arter’de ziyaretçilerle buluşuyor. Son dönemde yaptıkları yeni çalışmalarının yanı sıra az görülmüş eserlerinden de bir seçkinin yer aldığı serginin en dikkat çeken yanı ise ikilinin oldukça etkileyici serilerinden olan Cehennem (Hell), Chapman Aile Koleksiyonu (The Chapman Family Collection) ve Gün Gelecek Sen De Sevilmeyeceksin (One Day You Will No Longer Be Loved) sergilerinden de eserlerin yer alması. Nick Hackworth’ün küratörlüğünü yaptığı sergiyle ilgili detaylara buradan ulaşabilir, 7 Mayıs’a kadar Anlamsızlık Aleminde sergisini ziyaret edebilirsiniz.