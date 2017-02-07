Jake Gyllenhaal ve Ryan Reynolds’ı başrollerinde izleyeceğimiz “Life”tan yeni fragman

Senaryosunu Deadpool‘un senaristleri Paul Wernick ve Rhett Reese’in yazdığı bilim kurgu gerilim filmi Life, oyuncu kadrosuyla da merak uyandırıyor. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson ve Ariyon Bakare’nin başrollerinde yer aldığı filmden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Son olarak Child 44 filmiyle karşımıza çıkan İsveçli yönetmen Daniel Espinosa’nın yönettiği Life, 24 Mart’ta gösterimde olacak. Geride kalan birkaç yıl içerisinde sinema filmlerinde sıklıkla konu edilen başka gezegendeki canlı formları ve onlarla kurulan iletişimleri merkezine alan film, Mars’ta tahmin ettiklerinden çok daha zeki olan bir hayat formuyla karşılaşan altı kişilik bir ekibi konu ediyor.

Ryan Reynolds ve Daniel Espinosa’yı 2012 yapımı Safe House filminden sonra ilk kez bir araya getiren filmden yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.