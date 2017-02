Jake Gyllenhaal’un Broadway provasına Cary Fukunaga’nın gözünden bakın

Şu sıralar Sunday in the Park with George isimli Broadway klasiğinin yeni uyarlamasının son provalarında olan Jake Gyllenhaal, sosyal medya hesaplarından ilginç bir paylaşım yaptı. True Detective‘in yaratıcılarından Cary Fukunaga’nın çektiği bir video yayınlayan Gyllenhaal, şarkı söylemek konusunda da oyunculukta olduğu kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.

Müzikalin en ünlü şarkılarından biri olan “Finishing The Hat”i seslendirdiği video’yu Facebook hesabından paylaşan Gyllenhaal, provaya Fukunaga’yı davet ettiğini ve ortaya böyle bir video çekme fikrinin çıktığını dile getirdi. Galasını üç gün sonra yapacak olan Sunday in the Park with George, nisan ayının ortalarına kadar sahneleniyor olacak.

Cary Fukunaga imzalı, Jake Gyllenhaal’un nefis performansıyla öne çıkan “Finishing The Hat” prova videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.