Jakuzi, “Bir Düşmanım Var” parçası için çekilen klibi yayınladı

İlk albümü Fantezi Müzik‘i, dört yeni parçanın yer aldığı genişletilmiş versiyonuyla, City Slang’den plak formatında yayınlayacak olan Jakuzi’den yeni bir video klip geldi. “Bir Düşmanım Var” parçası için çekilen klibin yönetmenliğini de gruptan Taner Yücel üstleniyor.

Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in güç birliğiyle başlayan ve daha sonrasında davullarda Can Kalyoncu’nun da katılımıyla nihai halini alan Jakuzi, albümün yayınlanışının ardından Avrupa’da kapsamlı bir turneye çıkacak. Prömiyeri Crack Magazine üzerinden yapılan klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Fantezi Müzik‘in yeni baskılarında yer alacak dört yeni parçadan biri olan “Geriye Dönemiyor”, geçtiğimiz hafta dinlemeye açılmıştı.