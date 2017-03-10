Jakuzi, Kim Ki O, Islandman, BaBa ZuLa ve nicesi, Epic Fair ile 8 Nisan’da İzmir’de

İlk olarak geçtiğimiz yıl İzmir’deki Kübana Gazinosu’nda düzenlenen Epic Fair, 8 Nisan’da ikinci kez gerçekleşiyor. Matine ve Suare olarak iki ayrı programa ayrılacak olan festivalde bu sene de heyecan verici isimleri ağırlayacak.

Festivalin bu seneki programı, son dönemde yerli sahnenin en dikkat çeken isimlerini bir araya getiriyor. Jakuzi, Kim Ki O, Islandman, Palmiyler ve BaBa ZuLa konserlerinin yanı sıra Kerem Akdağ, No Frost, Bant Mag. ve Apeiron Soundsystem da DJ setleriyle festivalde sahne alacak.

Pübliko ve Apeiron ortaklığıyla gerçekleşecek festivale dair detaylar için buraya tıklamanız yeterli.