Jakuzi’den 21. Peron & Maria Rita Epik yorumu: “Keşke”

Bu yıl Fantezi Müzik isimli ilk albümünü yayınlayan İstanbul’lu synth pop grubu Jakuzi, 21. Peron & Maria Rita Epik’in 1979 yılında yayınlanan Tanışma isimli albümünden “Keşke” isimli parçaya yaptığı cover’ı canlı performans videosu eşliğinde yayınladı.

Kutay Soyocak, Taner Yücel ve Can Kalyoncu’dan oluşan Jakuzi, konserlerinde seslendirdiği “Keşke”nin canlı performans klibiyle yılı kapatıyor. Grubun 7 Ekim’de Salon İKSV’de gerçekleşen konserinde kaydedilen ve yönetmenliğini Tunahan E. Bilgin’in üstlendiği video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Jakuzi’nin 21 Ocak’ta bir kez daha Salon İKSV sahnesinde olacağını da hatırlatalım!