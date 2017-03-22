Jakuzi’den bir yeni şarkı daha: “İstediğin Gibi Kullan”

Fantezi Müzik isimli ilk albümünü dört yeni şarkı eşliğinde bu hafta City Slang etiketiyle yayınlamaya hazırlanan Jakuzi, yeni bir şarkıyla karşımızda.

Albümde yer alacak yeni şarkılardan ilki olan “Geriye Dönemiyor”, geçtiğimiz haftalarda dinlemeye açılmıştı. İstanbullu synth pop üçlüsünün Fantezi Müzik albümünden paylaştığı yeni şarkı da “İstediğin Gibi Kullan” ismini taşıyor.

Albümün lansman partisini bu pazar Arkaoda’da DJ kabinine geçerek verecek olan Jakuzi, 8 Nisan’da İzmir’de gerçekleşecek Epic Fair festivalinde de sahne alacak. Grubun takviminde mayıs ve haziran aylarında Almanya, İngiltere ve Hollanda’da vereceği konserler de bulunuyor.