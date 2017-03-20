Jakuzi’nin “Fantezi Müzik” albüm lansman partisi, 26 Mart Pazar günü Arkaoda’da

İstanbullu synth pop grubu Jakuzi’nin ilk albümü Fantezi Müzik, dört yeni şarkı eşliğinde bu hafta City Slang etiketiyle dijital, plak ve CD formatında satışa sunuluyor. Grup, albümün lansman partisini bu hafta sonu Arkaoda’da yapıyor.

Kutay Soyocak, Taner Yücel ve Can Kalyoncu’dan oluşan Jakuzi, geçtiğimiz yıl ilk olarak Domuz Records etiketiyle yayınlanan albümleriyle büyük ilgi toplamıştı. Grup, bahar aylarının sonlarında Almanya, İngiltere ve Hollanda’da çalacak.

İlk olarak Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in DJ kabinine geçeceği partide, albümü ön sipariş döneminde satın alan kişiler de plaklarını doğrudan Jakuzi’den alabilirler. Bant Mag. müzik editörü Cem Kayıran’ın da çalacağı lansman partisi hakkında detaylar için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da Fantezi Müzik albümünün nispeten yeni olan dört parçasından biri olan “Geriye Dönemiyor”u dinleyebilirsiniz.