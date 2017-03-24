Jakuzi’nin “Fantezi Müzik” albümü, 4 yeni şarkıyla City Slang tarafından yayınlandı

İstanbullu synth pop grubu Jakzui’nin Fantezi Müzik isimli ilk albümü, bugün City Slang tarafından genişletilmiş versiyonuyla plak, CD ve dijital formatlarda yayınlandı.

Kutay Soyocak, Taner Yücel ve Can Kalyoncu’dan oluşan Jakuzi’nin geçtiğimiz yıl Domuz Records’tan yayınlanan ilk albümü Fantezi Müzik, yılın en dikkat çeken albümlerinden biri olmuştu. Kataloğunda Gold Panda, To Rococo Rot, Caribou ve HEALTH gibi isimlerin yer aldığı Berlin merkezli plak şirketi City Slang’in yayınladığı genişletilmiş versiyonda geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Geriye Dönemiyor” ve “İstediğin Gibi Kullan” parçalarının yanı sıra iki yeni Jakuzi şarkısı daha bulunuyor.

Albümün lansman partisi, bu pazar Arkaoda’da olacak. Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in DJ kabinine geçeceği gecede Fantezi Müzik albümünü önceden sipariş eden dinleyiciler de albümlerini grup üyelerinden alacak.

City Slang ekibinden Les Savy Sev, yarın akşam Sound Ports Festival kapsamında Bant Mag. Havuz / Bina’da weird disco seçkisiyle DJ kabininde olacak. Öncesinde de TSU! ve Duo: Gölgesiz konserlerinin olacağını da hatıralatalım!

Albümü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.